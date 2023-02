اللافي: الشباب قادرون على التغيير وصناعة السلام والاستقرار وإنجاح المصالحة

ليبيا – شارك عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في فعاليات الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين “نحو السلام”.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، نقل عن اللافي تحياته إلى كل صناع الكلمة من شباب ليبيا، مشيرًا إلى أن مشاركتهم بمختلف مكوناتهم في الملتقى علامة لقدرتهم على التغيير وصناعة السلام والاستقرار للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة المرعب من قبل المجلس.

وبحسب البيان، قال اللافي: إن الشباب أحد أعمدة المشروع ما يتطلب منهم بذل أقصى جهد للحد من التشتت والانقسام والحث على الحوار لحل الخلافات والتأسيس لثقافة قبول الآخر واحترام رأيه وتجنب العنف وخطاب الكراهية للمساهمة في إعادة الأمن والسلام والاستقرار.

