رصد هزة أرضية جديدة بقوة 3.20 بمقياس ريختر شعر بها سكان المرج

أفادت مراكز رصد زلزالية متخصصة اليوم الاربعاء رصدها هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 3.20 درجة بمقياس ريختر على بعد 518 كم من مدينة المرج.

وبحسب المراكز فإن مركز الهزة التي شعر بها سكان مدينة المرج صباح اليوم الاربعاء 15/2/2023 الساعة 8.11 صباحا، هي جزيرة “كريت” اليونانية بقوة 3.20 على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كم، والارتداد وصل لمدينة المرج على بعد مسافة 518 كم من مدينة المرج.

وقال السكان أنهم شعر بهزة أرضية خفيفة عند الساعة 8.11 صباحاً، وشعر بها أغلب سكان مدينة المرج، ومرت بسلام دون أضرار.

وكان المركز الإيطالي للجيوفيزياء و البراكين، أفاد يوم الثلاثاء رصده هزة أرضية جديدة بقوة 3.7 درجات بمقياس ريختر على بعد 115 كم جنوب مالطا.

وشهدت مدينة المرج خلال الأيام القليلة الماضية هزات أرضية خفيفة تراوحت مابين 2-3 درجات على مقياس ريختر.

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