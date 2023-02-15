ارتفاع الدولار واستقرار اليورو في السوق الرسمية  

العنوان-طرابلس

أظهر سعر الدولار والإسترليني ارتفاعا في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد متوسط سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.83 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.

في حين استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.