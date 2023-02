طرابلس تشهد إطلاق منصة ليبيا بلاس الشبابية الداعية إلى للتسامح والسلام

ليبيا – شهدت العاصمة طرابلس انطلاق فعاليات الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين “نحو السلام” وإعلان إطلاق منصة “ليبيا بلاس” المعنية بشؤون الشباب الليبي.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد إن المنصة داعية للتسامح والسلام والحد من خطاب الكراهية، ناقلًا عن المشرفة عليها فاطة بن خيال قولها أنها ستكون براحًا لكل الشباب بهدف تمكينهم من نشر كافة أفكارهم ورؤاهم.

ووفقًا لبن خيال، ستحث المنصة على الحوار وتقبل الآخر وبناء السلام وتحقيق الاستقرار الطامح إليه كل الليبيين بعد سنوات الفرقة والاقتتال وتمزق النسيج الاجتماعي.

