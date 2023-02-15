شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لرئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إبراهيم أبوبريدعة، على ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار توزيع الوقود والحد من إهداره وتسريبه خارج الحدود.

وبحث الجانبان إجراءات تحديد احتياجات الدولة من الوقود في ظل تزايد الطلب وارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة، ونقل حساب ديوان المحاسبة عن رئيسه في اللقاء نفسه ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي وتنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب، إلى جانب التعاون مع لجان الديوان المكلفة بتقييم ملف المحروقات ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها بالشكل المطلوب.

من جانبه تطرق رئيس مجلس إدارة البريقة إلى صعوبة تقدير الاحتياج في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، والافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مُشيراً إلى أن المعمول به حالياً في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي بالإضافة لمعامل ثابت للنمو، حسب ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان المحاسبة

The post “منظومات تتبع للحد من تهريبه”.. آليات حماية الوقود على طاولة “المحاسبة” و”البريقة” appeared first on ليبيا الأحرار.

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