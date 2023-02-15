المانع: اجتماع ليبي جزائري لإعادة افتتاح معبر الدبداب البري

الوطن| رصد

قال عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، إن هناك احتمالية كبيرة بإعادة فتح معبر الدبداب البري مع الجزائر أمام الحركة التجارية نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم إخبار الجانب الجزائري برغبة البلاد في إعادة فتح المعبر للمواطنين، وتبادل الحركة التجارية.

وتابع المانع أنه سيكون هناك اجتماع مشترك بين الجانبين الليبي والجزائري لإعلان موعد افتتاح المعبر.

وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين، خاصة بعد اتفاق البلدين على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما.