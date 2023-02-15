الزيات: ضبطنا العديد من شحنات البصل الموردة من مصر غير صالحة للاستهلاك البشري

أكد مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات أن المركز كثف حملاته المستهدفة أماكن تداول الغذاء والدواء داخل السوق، وأبرزها جولاته على محال الخضروات؛ للتأكد من مدى مطابقة أصحاب هذا النشاط للالتزام بالشروط الواجب توفرها.

الزيات وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: “كان تركيزنا في الأيام الماضية على التأكد من صحية البصل الموجود داخل الأسواق، وضبط المركز العديد من شحنات البصل الموردة من مصر عبر المنطقة الشرقية، وهو غير صالح للاستهلاك البشري، بسبب وجود تعفن ونمو فطري داخله؛ لسوء جودته وتخزينه وتأثره بتذبذب درجات الحرارة”.

وأوضح أن هناك كميات كبيرة من البصل انتشرت داخل السوق، ما حتم على مفتشي الرقابة إطلاق حملات تفتيشية داخل المصادر الكبرى لأسواق الخضروات.

وأشار إلى حصر هذه الكميات التي تقدر بآلاف الكيلو جرامات، واتخاذ الإجراءات الرقابية، وإحالتها للجهات القضائية؛ للفصل فيها.

الزيات أعرب عن أسفه لاستغلال بعض التجار الموضوع ورفع أسعار البصل، مختتمًا: “لكن نحن من واجبنا الوطني الحرص على صحة المواطن والمستهلك قبل كل شيء؛ لأن تناوله يسبب مضاعفات صحية، وسنستمر في هذه الحملات بشكل يومي وروتيني”.