‏الفيتوري: أوضاع الليبيين أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه قبل فبراير

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، أن أوضاع الليبيين أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه قبل فبراير 2011.

وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “مع اقتراب ذكرى «فبراير»، اسأل أي ليبي في أي مكان من ليبيا بما فيها من أيدوا «الثورة» والناتو عن حاله وسيجيبك، وأنين في صوته قائلا: أسوأ مما كان عليه قبل «فبراير»، دعك من دكتاتورية المليشيات وانعدام الأمن وانقطاع الكهرباء”.

‏أضاف “فساد الحكومات ونهب المال العام وغلاء المعيشة ودمار البنية التحتية وتردي التعليم وانعدام العلاج وفقدان الدواء. دعك من كل هذا وأسأل الناس عن ليبيا والجواب هو نفسه: حالها أسوأ مما كانت عليه قبل «فبراير»”.

وتابع “‏هذا الجواب ليس حبا في العقيد الراحل ولا كرها في كل العقداء الذين أتوا بعده ومازالوا يأتون ولا هو حنين لماضي لن يعود ولا هو من أجل الـ10 بـ«ربع» ولا من أجل «القنفود» ولا غراما بـ«اللجان الثورية»، بل من أجل ليبيا. الحال أسوأ مما كان عليه. نقطة من أول السطر”.

واستطرد “‏لماذا البلاد بأسرها تئن؟ ولماذا حالها أسوأ مما كانت عليه ولماذا الناس ترى الأمر هكذا ولا تراه إلا على ما هو عليه؟ لماذا تساقط كل شيء في لحظة مفزعة ودون أي ترتيب؟ لماذا الناس تئن وأنين البلد يسبقهم؟، إلى متى يستمر الأنين والانتظار؟ من لديه جواب؟”.