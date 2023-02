ليبيا – توقع عميد بلدية غدامس قاسم المانع افتتاح معبر الدبداب الحدودي أمام الحركة التجارية قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

المانع وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال أنه تواصل مع الجانب الجزائري ليشمل افتتاح المعبر السماح لحركة المواطنين أيضًا إلى جانب الحركة التجارية.

وأكد المانع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين، خاصة بعد اتفاق البلدين على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما.

Shares

The post المانع يرجح افتتاح معبر الدبداب الحدودي أمام الحركة التجارية قبل نهاية شهر فبراير الحالي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية