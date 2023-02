مجموعة الأزمات الدولية تطالب الاتحاد الإفريقي بدعم خيار الانتخابات في ليبيا

طالبت مجموعة الأزمات الدولية دول الاتحاد الإفريقي بدعم خيار إجراء الانتخابات مباشرة في ليبيا دون الذهاب إلى تشكيل حكومة أخرى قبل إجرائها، معتبرة أن هذا الخيار يحمل أملا أكبر لحل الأزمة.

وأضافت المنظمة في جملة توصيات للاتحاد الإفريقي قبل عقد قمته في الثامن عشر من الشهر الجاري، أن هناك انقساما بين الدول الغربية التي تريد إجراء الانتخابات مباشرة وبين مصر التي تفضل تشكيل حكومة أخرى.

وشددت المنظمة على أن الانتخابات هي التي ستعيد الشرعية للسلطة التنفيذية، مطالبة الاتحاد بدعم المبعوث الأممي وتشجيعه على وضع خريطة طريق لحل الأزمة، بدلا عن أن يعمل الاتحاد على إطلاق مبادرة جديدة.

المصدر: موقع مجموعة الأزمات الدولية

