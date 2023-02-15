ليبيا.. هيئة مكافحة الفساد تتعرض للسلب وسرقة وثائق سرية منها

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، تعرض مقرها في العاصمة طرابلس للسلب والنهب، وسرقة وثائق سرية محالة من فروع الهيئة تخص قضايا الفساد.

وارتكب الواقعة مجهولون انتحلوا صفة مسؤولين بالهيئة، حيث قاموا بالعبث بأجهزة الحاسب الآلي والمحتويات المكتبية في المقر.

وحسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعت الهيئة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومكتب النائب العام والجهات الأمنية المختصة النظر في هذه الجريمة غير المسبوقة.

وأكدت أن هذه المحاولات لن ترهب العاملين بها، وأنه رغم محاولات منتحلي الصفة شق الصف بين أبناء الوطن الواحد، فإن تلك المحاولات لن تزيدنا إلا إصرارا على كشف جرائم الفساد والمفسدين.