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اللافي: التدخلات الخارجية أفشلت الحوارات والمشاريع التي تقود البلاد نحو الاستقرار  

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن الحوارات الليبية كانت تصاغ بالخارج مما أدى الى فقدان هيبة الدولة وسيادتها واعطى المجال للتدخلات الخارجية بفرض تصوراتها على المشهد الليبي.

وأضاف اللافي خلال الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبين والذي جاء تحت شعار “نحو السلام”  أن التدخلات الخارجية ساعدت على عدم انجاز الانتخابات مما جعل الحاجة الى المصالحة الوطنية في غاية الضرورة خلال هذه الفترة.

وأشار النائب بالمجلس الرئاسي إلى أن جميع الحوارات تنجح في جزء والجزء الأهم الذي ينقذ البلاد لا ينجز؛ لعدم قدرة الأطراف السياسية على إقناع الليبيين بما تحتاجه البلاد من مشاريع تدفع نحو الاستقرار السياسي، مؤكدًا أن المشروع الرسمي هو اجراء الانتخابات.

 

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الوطن الليبية

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