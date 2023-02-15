بن قدارة: نملك رؤية طموحة للعودة بليبيا إلى مصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لنفط، فرحات بن قدارة، أن المؤسسة تمتلك رؤية طموحة للعودة بليبيا لمصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.

وقال بن قدارة، خلال اجتماع للمؤسسة بمدينة بنغازي، لبحث تطوير خطة قطاع النفط والغاز في ليبيا، بالتعاون مع شركة الاستشارات الأمريكية «كيرني»: “نريد أن نفكر في شكل المؤسسة عام 2050، لهذا نضع رؤية استراتيجية، ولدينا مخزون استراتيجي جيد من الغاز، لكن يحتاج مجهودًا لاستخراجه، ومن أولوياتي الرئيسية رفع الإنتاج لـ2 مليون برميل خلال 3 أو 5 سنوات”.

وأضاف “نفكر في أن نمنح الغاز لأوروبا وهم يمنحوننا مشاريع طاقة متجددة، للاستفادة من الشمس والظروف الجوية الملائمة والموقع الجغرافي في ليبيا، فطريقة إدارة الأموال بأن ننتظر الميزانية وتفويض وزارة المالية لمصرف ليبيا المركزي، كي يصرف لنا الأموال، لا تليق مع عمل المؤسسة، لأن الوصول إلى مصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة، يتطلب إحداث تغيير كبير في قطاع النفط والغاز، ووضع خطط استراتيجية مناسبة”.