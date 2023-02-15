السلطات السعودية تفرج عن مواطن ليبي متهم بجريمة إلكترونية خلال أداء العمرة

العنوان-طرابلس

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، أن القنصلية العامة في جدة أعلنت عن إطلاق السلطات السعودية المواطن الليبي، حمزة عبدالباسط البوسيفي، الذي أوقفته خلال أداء مناسك العمرة في 29 يناير الماضي.

وأوضحت الخارجية أن البوسيفي، واجه تهمة الجريمة الإلكترونية وإثارة الرأي العام، حيث تواصلت القنصلية مع الجهات السعودية للإفراج عنه، حتى تكللت جهودها بالنجاح.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام ومتابعة أحوال الجالية الليبية والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالمواطنين ومساعدتهم وتقديم الخدمات والرعاية المدنية والاجتماعية في البلد محل الاعتماد.