طلبة الطب يشكون اعتصام المدرسين.. ورئيس جامعة عمر المختار يتعهد بالحل

أفادت وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، بتقدم طلبة الطب البشري في جامعة عمر المختار بالبيضاء بشكوى على خلفية توقف الدراسة والامتحانات والتدريب بجميع المراحل بالكلية والمراكز الطبية التعليمية نتيجة اعتصام عدد من أعضاء هيئة التدريس منذ ديسمبر.

وأوضحت الوزارة أن المعتصمين احتجوا على التعديل في مرتباتهم بسبب الجدول الموحد، وفق تعبيرها، ونقلت عن رئيس الجامعة “سالم بوالحاسية” استعداده الكامل للوقوف مع أعضاء هيأة التدريس وإيصال مطالبهم إلى جميع الجهات الحكومية المسؤولة.

وأكد بوالحاسية ضرورة استئناف الدراسة والامتحانات وعدم إطالة مدة الإيقاف وتعطيل الطلبة لافتا إلى تفهمه للإشكالية القائمة، آملا عدولهم عن مواصلة الاعتصام من أجل مصلحة “أبنائهم الطلبة”، ومُقدرًا حقهم في المطالبة بحقوقهم، وفق الوزارة.

وتناول لقاء رئيس الجامعة والطلبة في الطب البشري جميع الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة لتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس، وفي الوقت ذاته حفظ حق الطلبة في مواصلة دراستهم وعدم تعطيلها، حسب الوزراة.

المصدر: وزارة التعليم العالي

