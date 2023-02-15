تحت رعاية الدبيبة.. حملة تبرعات للحكومة التركية ضمن احتفالات فبراير

الوطن| رصد

أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات 17 فبراير في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، أن الاحتفالات ستنطلق بحملة تبرعات شعبية للحكومة التركية لمساعدتها.

وقالت اللجنة إن الاحتفالات ستكون رسالة واضحة بأن ليبيا على طريق التعافي وقادرة على احتضان كافة الفعاليات، حيث ستتضمن عرضًا عسكريًا رمزيًا وعرضًا للفنون الشعبية يخلد تضحيات الشهداء، ويذكر بقيم التغيير التي طالب بها الشعب الليبي.

وبينت اللجنة أن العرض سيقتصر على مشاركة فنانين ليبيين دون مشاركة خارجية، وسيكون هناك عرض فني ساهر بعد انتهاء العرض الرسمي للحفل.

وتحت رعاية رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة سينطلق الاحتفال بحملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في تركيا.

وقالت اللجنة إن حملة التبرعات ستكون في مداخل ميدان الشهداء، وسننشر خرائط بأماكنها عبر منصة حكومتنا.