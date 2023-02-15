ضبط موظفين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية بتهمة الاختلاس

أخبارليبيا24

أكد وزارة الداخلية في الحكومة الليبية القبض على موظفين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية، وَالتحقيق معهم حول واقعة اختلاس أموال.

وأوضحت الوزارة أن عملية القبض على الموظفين المشتبه فيهما جاءت تنفيذًا لِتَعليمات النائب العَام.

وأشارت الداخلية إلى أن أعضاء التحرّي وَالقبض بِقسم البحث الجنائي بِمُديريِّة أمن سبهـا تمكنوا مِن ضبط المدعُو (م.ص.ع.م) وَالمدعُو (ع .م.س.م) المُتهمين بِواقعة الاختلاس.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النائب العَام لااستكمال باقي الإجراءات القَانُونية.