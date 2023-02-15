ليبيا الان

ضبط موظفين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية بتهمة الاختلاس

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد وزارة الداخلية في الحكومة الليبية القبض على موظفين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية، وَالتحقيق معهم حول واقعة اختلاس أموال.

وأوضحت الوزارة أن عملية القبض على الموظفين المشتبه فيهما جاءت تنفيذًا لِتَعليمات النائب العَام.

وأشارت الداخلية إلى أن أعضاء التحرّي وَالقبض بِقسم البحث الجنائي بِمُديريِّة أمن سبهـا تمكنوا مِن ضبط المدعُو (م.ص.ع.م) وَالمدعُو (ع .م.س.م) المُتهمين بِواقعة الاختلاس.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النائب العَام لااستكمال باقي الإجراءات القَانُونية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك