خارجية الدبيبة: المنقوش ناقشت موضوعات هامة في المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

شاركت وزيرة خارجية حكومة الدبيبة المؤقتة، نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا يومي 15 و 16 من فبراير الجاري.

وأوضح حساب وزارة خارجية الدبيبة، على فيسبوك في بيان، أن ” أعمال الدورة ناقشت عددًا من المسائل والموضوعات المشتركة الهامة ومنها التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.

وتابع البيان، أن الدورة ناقشت أيضًا “تفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل أجندة الاتحاد الافريقي 2063”.

وختم البيان موضحًا أن “الوزارة أعدت ملفات متكاملة تُغطي بنود متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزراي، بهدف استعادة ليبيا لدورها في كافة أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي بعد سنوات من غياب حضور ليبيا بشكل مؤثر وطرحها للملف الليبي وتوضيح موقفها من كافة القضايا المرتبطة بمحيطها الأفريقي”. بحسب البيان.