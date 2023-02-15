“جهاز الردع” يعثر على بطاقات شخصية ورخص قيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة

العنوان-طرابلس

كشف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن عثوره على بطاقات شخصية ورخص قيادة لدى عصابة سرقة السيارات المضبوطة في مدينة مسلاتة.

ونشر الجهاز صورا للبطاقات عبر صفحته بـ فيسبوك، داعيا أصحابها إلى التوجه إلى جهاز الردع لتسلمها بإفادات موثقة.

ويوم الإثنين الماضي، ضبط أفراد الجهاز العصابة التي يرأسها عميد البلدية، وتضم شخصين آخرين.

وعثر أفراد الأمن على أكثر من 20 سيارة مسروقة بالمكان وعديد الأسلحة والذخائر، كما جرى ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مسبقا وماكينة استخراج المفاتيح.