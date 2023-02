داخلية باشاآغا: تركيب أجهزة حديثة ومعمل لتحليل المُخدرات والسمُوم للكشف عن الكحُول في الدم

ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية عن تركيب أجهزة حديثة ومعمل لتحليل المُخدرات والسمُوم المتخصّص في الكشف عن الكحُول في الدم، تحت إشراف وكيل الوزارة الوزارة فرج اقعيم، رفقة مدير إدارة المُختبرات والأدلة الجنائية التابعَين لجهاز المباحث الجنائية العميد منير يوسف وعدد من القيادات الأمنية.

مكتب وكيل وزارة الداخلية أفاد بأنه سيتم تركيب جهاز لتحليل آثار المُتفجرات وجهاز متخصّص في الكشف عن آثار الحرائق وتركيب جهاز (RANDOX) للكشف عن المخدرات.

وأكد المكتب أن أعضاء جهاز المباحث الجنائية بنغازي تلقوا دوراتٍ تدريبية مكثّفة في تشغيل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمختبرات الجنائية؛ ليتم تسهيل الإجراءات الجنائية بين جهاز المباحث الجنائية كجهازٍ فنيٍ ودعم مديريات الأمن وكافة الأجهزة الأمنية والنيابات العامة في المنطقة الشرقية بالكامل.

