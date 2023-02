من بنغازي.. بن قدارة يعلن تطوير “الخطة الاستراتيجية” لقطاع النفط والغاز

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بداية تطوير الخطة الاستراتيجية الخاصة بقطاع النفط والغاز في ليبيا.

وقال بن قدارة في اجتماعه مع الشركات النفطية ببنغازي، إن الخطة تركّز على 4 أعمدة مهمة تتمثل في هيكلية المؤسسة وبناء القدرات والتركيز على الشباب الخريجين والموجودين في القطاع وتطوير إمكانياتهم.

وأضاف بن قدارة أن المحور الثاني يتركز على زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، موضحا أنه أمر ممكن من ناحية توفر المكان.

وعن الهدف الثالث من الخطة، ذكر بن قدارة أنه سيتركز على الغاز وأهميته، مبينا أنه سيستمر فترة أطول من النفط في المرحلة القادمة كمصدر للطاقة، وسيستمر لفترة أطول من النفط كعنصر مهم لتوليد الطاقة.

وأشار بن قدارة إلى أنه لا يوجد اكتفاء ذاتي من الغاز، وأن الموجود لدينا يستعمل في الكهرباء وبعض المصانع كالحديد والإسمنت، مضيفا أن توفر الغاز يحتاج مجهودات في الاستكشاف والتطوير رغم وجوده بكثرة، ويجب الاستثمار لتعويض الانخفاض الذي سيحدث في 2025.

ولإدارة مشروع الاستراتيجية، قال بن قدارة إنه تم اختيار شركة “كيرني” الأمريكية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال وضع الاستشارات في النفط والغاز، إلى جانب إنشاء مكتب تحت إشراف رئيس المؤسسة، يكون مسؤولا على إدارة الإستراتيجية يضم خبراء دوليين.

ولفت بن قدارة إلى أنه سيجري مناقشة أول مسودة للخطة الإستراتيجية في منتصف شهر مارس القادم، مضيفا أنهم يناقشون إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بالإضافة إلى بيع الغاز لأوروبا التي ستنتج به طاقات نظيفة، حسب قوله.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

