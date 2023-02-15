سرقة وثائق سرية من مقر مكافحة الفساد في طرابلس (صور)

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، تعرض مقرها في العاصمة طرابلس للسلب والنهب، وسرقة وثائق سرية محالة من فروع الهيئة تخص قضايا الفساد.

وارتكب الواقعة مجهولون انتحلوا صفة مسؤولين بالهيئة، حيث قاموا بالعبث بأجهزة الحاسب الآلي والمحتويات المكتبية في المقر، حسب بيان للهيئة.

ودعت الهيئة مجلس النواب ومجلس الدولة ومكتب النائب العام والجهات الأمنية المختصة النظر في هذه الجريمة غير المسبوقة، مؤكدة أنها لن ترهب العاملين بها، وتابعت أنه “رغم محاولات منتحلى الصفة شق الصف بين أبناء الوطن الواحد، فإن تلك المحاولات لن تزيدنا إلا إصرارا على كشف جرائم الفساد والمفسدين”.