داخلية باشاغا تعلن ضبط موظفين اثنين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية بتهمة الاختلاس

العنوان – سبها

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية القبض على موظفين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية، وَالتحقيق معهم حول واقعة اختلاس أموال.

وأكدت الوزارة أن أعضاء التحرّي وَالقبض بِقسم البحث الجنائي بِمُديريِّة أمن سبهـا تمكنوا مِن ضبط المدعُو (م.ص.ع.م) وَالمدعُو (ع .م.س.م) المُتهمين بِواقعة الاختلاس.

وذكرت وزارة الداخلية أن عملية القبض على الموظفين المشتبه فيهما جاءت تنفيذًا لِتَعليمات النائب العَام.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النائب العَام لااستكمال باقي الإجراءات القَانُونية.