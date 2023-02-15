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داخلية باشاغا تعلن ضبط موظفين اثنين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية بتهمة الاختلاس

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سبها

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية القبض على موظفين من مصرف الصحاري فرع المنطقة الجنوبية، وَالتحقيق معهم حول واقعة اختلاس أموال.

وأكدت الوزارة أن أعضاء التحرّي وَالقبض بِقسم البحث الجنائي بِمُديريِّة أمن سبهـا تمكنوا مِن ضبط المدعُو (م.ص.ع.م) وَالمدعُو (ع .م.س.م) المُتهمين بِواقعة الاختلاس.

وذكرت وزارة الداخلية أن عملية القبض على الموظفين المشتبه فيهما جاءت تنفيذًا لِتَعليمات النائب العَام.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النائب العَام لااستكمال باقي الإجراءات القَانُونية.

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صحيفة العنوان الليبية

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