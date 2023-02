عائلة أبو عجيلة: صحته تتدهور.. وحكومة الدبيبة لم تقدم لنا أي مساعدات

ليبيا – قال ابن أخ المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي إنهم تلقوا اتصالًا قبل أيام قليلة من عمه أبو عجيلة بعد السماح له بالتواصل مع أهله للاطمئنان على أوضاعهم والحديث معهم.

المريمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “القدس العربي”، أضاف: “أن الوضع الصحي لعمه متردٍّ بسبب أصابته بوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى”، مؤكدًا أن المسؤولين في مكان وجوده يبادرون بإعطائه الأدوية الخاصة به يوميًا باعتباره مريضًا بمرض السكري وارتفاع الضغط.

وأشار إلى أن فريق المحامين المكلف بالدفاع عنه جاهز، كما أنهم تحصلوا على وعود من عدد من الجهات المسؤولة، قائلًا: “حاولنا فتح صندوق للتبرعات، لكن الإقبال عليه كان ضعيفًا جدًا”.

وأردف أن عمه طلب طلبًا واحدًا عند تواصله مع عائلته، وهو الإسراع في جلب فريق المحاماة للدفاع عنه كأبسط حق له، متابعًا أن المحامي المسؤول عن قضيته ما زال هو المحامي المتطوع الذي تسلم القضية في البداية.

وعن الجهات التي تتواصل معهم، قال المريمي: “إن حكومة فتحي باشاآغا لم تقطع التواصل، وقامت بدعوة العائلة إلى بنغازي، وعقدت معنا اجتماعًا، وأكدت لنا أن أمر فريق المحاماة سيحل خلال يومين”، معربًا عن قلقة إثر اقتراب جلسة المحاكمة.

وتابع أن مكتب المحاماة اشترط دفع العائلة مبلغ مليون دولار في حسابه كأتعاب أولية للدفاع عن أبو عجيلة، مضيفًا أن العقد يشترط أيضاً أن يظل في حساب المكتب رصيد احتياطي بمبلغ 250 ألف دولار، وإلا تقوم الشركة بإخطار من ينوب عن أبو عجيلة وتتوقف عن العمل في القضية حتى يقوم العميل بتزويد المكتب بالأموال ليصل المبلغ إلى 750 ألف دولار.

وختم المريمي قائلًأ: إن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تقدم لنا أي مساعدات ولم تحاول التواصل معنا، ولم يتعد حديثها عن القضية التصريحات الصادرة منه على وسائل الإعلام عندما وعد بتسفير العائلة والاهتمام بها.

