الأمم المتحدة: 73 مهاجرا مفقودا قبالة ليبيا منذ الثلاثاء

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنه فُقد ما لا يقل عن 73 مهاجرا من المحتمل أن يكونوا قد قضوا حتفهم إثر تحطّم مركبهم قبالة سواحل ليبيا الثلاثاء، مع العثور على 7 ناجين فقط حتى الآن.

وأوضحت المنظمة أن القارب الذي كان يقل 80 شخصا أبحر من قصر الأخيار، متوجّها إلى أوروبا، مضيفة أن الهلال الأحمر الليبي والشرطة عثروا حتى الآن على 11 جثة، بحسب المنظمة.

وأفادت الوكالة الأممية أن الناجين السبعة عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة للغاية وأنهم حاليا في المستشفى، مذكّرة بأن المأساة الأخيرة ترفع عدد الوفيات في المنطقة منذ مطلع العام إلى 130 شخصا.

وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للوكالة، فقد سجّلت أكثر من 1450 حالة وفاة في أوساط المهاجرين في هذا الطريق منذ العام 2022، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 17 ألف حالة وفاة وفقدان أثر هناك منذ 2014.

وشددت المنظمة على ضرورة تحرك ملموس من قبل الدول لزيادة إمكانيات البحث والإنقاذ ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول ومسارات آمنة ومنظمة للهجرة لخفض عدد الرحلات الخطيرة، واصفة الوضع بأنه “لا يمكن تحمّله”.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

