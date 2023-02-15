رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها ونؤكد رغبتنا في استقرارها

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم الأربعاء، ترحيب الاتحاد الأفريقي بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية ورغبته في استقرارها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية، جاء ذلك خلال استقبال فكي بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تشارك في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته الـ42.

واعتبر فكي حضور ومشاركة المنقوش بالاجتماعات المستمرة بمثابة أثر رمزي يعبر عن رغبة الليبيين في تدبُّر شؤونهم، مشيدًا بدور ليبيا أفريقيًا.

وتطرق لقاء المنقوش وفكي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في بعض الدول الأفريقية التي واجهت نزاعات وأزمات سياسية.

وفي وقت سابق، قالت المنقوش إنها أعدت ملفًا لاستعادة دور ليبيا في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من الغياب.

وقالت الخارجية إنها أعدت ملفات متكاملة تُغطي بنودًا متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزاري، بهدف استعادة ليبيا دورها في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من غياب حضور ليبيا بشكل مؤثر وطرحها للملف الليبي وتوضيح موقفها من جميع القضايا المرتبطة بمحيطها الأفريقي.

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ويبحث المجتمعون التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، إضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.