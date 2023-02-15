إيطاليا تمدد برنامج دعم الانتخابات في ليبيا حتى ديسمبر المقبل

تم التوقيع اليوم في طرابلس على اتفاقية لتمديد المشروع الذي تموله إيطاليا بعنوان “تعزيز الانتخابات للشعب الليبي” (ببول) دون تكلفة، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الهادف إلى تعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التخطيط وإجراء الانتخابات.

وأفادت وكالة نوفا للأنباء بأن الاتفاق جرى توقيعه بين سفير إيطاليا في طرابلس جوزيبي بوتشينو والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد مارك اندري فرانش وذلك بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح.

وبموجب الاتفاق، سيمتد البرنامج الذي تموله إيطاليا بحوالي 3.1 مليون يورو لتوفير الدعم الفني لمفوضية في التحضير للانتخابات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021 بالتزامن مع الاحتفال الذكرى السبعين لاستقلال البلاد، لكنها تأجلت “إلى أجل غير مسمى”.