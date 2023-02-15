تأهب أمني بطرابلس استعداداً للاحتفال بذكرى «17 فبراير»

استعداداً للاحتفال بالذكرى الـ12 لثورة «17 فبراير» في ليبيا عام 2011. أعلنت مديرية أمن العاصمة طرابلس، إغلاق الميدان الرئيسي للمدينة. وعززت من إجراءاتها الأمنية.

وأعلن مكتب شؤون المرور بالمديرية، أن «ميدان الشهداء سيتم إغلاقه ليلاً استعداداً للاحتفال بذكرى الثورة»، فيما أعلنت مديرية الأمن في إطار ما وصفته بـ«حفظ الأمن داخل العاصمة» نشر تمركزات أمنية تابعة لها وللأجهزة الأمنية الأخرى، لضبط المركبات الآلية المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية والحفاظ على النظام العام.

وقررت لجنة الاحتفالات التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إطلاق حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في تركيا برعاية الدبيبة، مشيرة إلى تحديد 6 نقاط للتبرع بميدان الشهداء، خلال الاحتفال الذي سيقام، بعد غدٍ (الجمعة)، عبر مفوضية الكشافة والمرشدات.

وطبقاً لما أعلنه بشير الأمين، وكيل وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي، اليوم، فقد «تم إعداد خطة أمنية مصاحبة للاحتفالات بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية»، لافتاً إلى أن «الاحتفال هذا العام سيكون أكثر انضباطية يتخلله استعراض عسكري وفقرات فنية تراعى فيها قيم المجتمع الليبي».

واستباقاً لأي انتقادات كما حدث في الاحتفالات السابقة. قالت اللجنة إن الاحتفال سيراعي الالتزام بالهوية الوطنية ذات الطابع المحافظ ضمن العرض الرسمي. واعتبرت أن هذه الاحتفالات توجه رسالة واضحة بأن ليبيا على طريق التعافي، وقادرة على احتضان الفعاليات كافة.

إلى ذلك، أعلن يحيى المسماري، مسؤول الإعلام بمديرية أمن بنغازي بشرق البلاد، أن الحملات الأمنية المكثفة التي شهدتها شوارع المدينة الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 50 من المطلوبين أمنياً. وأبلغ وكالة «الأنباء الليبية» التابعة للسلطات في المنطقة الشرقية، أن العمليات الأمنية قوبلت بالترحيب وحظيت بتعاون كبير من قبل السكان، الذين قام بعضهم بالإبلاغ والإدلاء بالمعلومات الاستدلالية، عن بعض الأوكار التي تم اقتحامها وهدمها بمشاركة وحدات أمنية وقوات من الجيش الوطن، مشيراً إلى العثور على مخازن للأسلحة والذخائر.

وكان اللواء نوري الساعدي، مدير أمن بنغازي، قد أعلن إنشاء غرفة أمنية مُصغرة، لاستقبال «بلاغات المواطنين الهاتفية عن أوكار الخارجين عن القانون»، موضحاً أن «عمل الغرفة يندرج في إطار خطة أمنية موسعة تستهدف الخارجين عن القانون، ومحاربة أوكار الفساد وكل الظواهر السلبية المهددة لأمن المجتمع واستقراره».

وبثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بياناً لأهالي وشباب منطقة المساكن في المدينة، أكدت خلاله دعمهم لقوات الجيش في هدمها أوكار «الخارجين عن القانون».