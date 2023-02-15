بصفته قائد أعلى .. المنفي يلتقي أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة

ألتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأربعاء أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لمتابعة عمل اللجنة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن اللقاء جاء لمتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك بحضورعضوي اللجنة عن المنطقة الغربية، الفيتوري غريبيل، ورضوان الغراري.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ألتقى يوم السبت اماضي القائد العام للجيش خليفة حفتر في مدينة بنغازي.