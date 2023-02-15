وزيرة الخارجية تقدم ملفاً لاستعادة دور ليبيا في الاتحاد الأفريقي

تشارك وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها أعدت ملفا لاستعادة دور ليبيا في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من الغياب.

وعقدت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ42 للمجلس التي من المقرر اختتام أعمالها غدا، بمشاركة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها.

وقالت الخارجية إنها أعدت ملفات متكاملة تُغطي بنود متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزاري، بهدف استعادة ليبيا لدورها في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من غياب حضور ليبيا بشكل مؤثر وطرحها للملف الليبي وتوضيح موقفها من جميع القضايا المرتبطة بمحيطها الأفريقي.

ويبحث المجتمعون التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، إضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.