بن قدارة: الغاز أهم من النفط في المرحلة القادمة.. وسنصدر الطاقة النظيفة لأوروبا

الوطن| رصد

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وجود كميات كبيرة من الغاز في ليبيا ولكنها بحاجة إلى الاستكشاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مع الشركات النفطية في بنغازي، اليوم الاربعاء.

وقال بن قدارة، إن الغاز سيكون له أهمية أكثر من النفط في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن ليبيا لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضح خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة في ليبيا سيتم فيها التركيز على الطاقة المتجددة، موضحا أن المؤسسة شرعت في تطوير خطة استراتيجية جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

وقال بن قدارة إن ليبيا لديها مناخ وموقع جغرافي مميز لإنتاج الطاقة النظيفة ولدينا خطط لانتاج وتصدير الطاقة النظيفة لدول أوروبا.

وبين أن المؤسسة أنشأت مكتب استراتيجي للإشراف على الاستراتيجية والتأكد من خدمة المؤسسة الوطنية للنفط للناس في جميع أنحاء ليبيا، حيث سيتولى المكتب مهمة إطلاق مبادرات لتمكين الشباب في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأضاف بن قدارة أن المؤسسة تمتلك رؤية طموحة للعودة بليبيا لمصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.