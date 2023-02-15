11 قتيلا و73 مفقودا في انقلاب مركب مهاجرين أمام ليبيا

رجحت #الأمم_المتحدة، اليوم الأربعاء، أن يكون عشرات #المهاجرين قضوا في انقلاب مركبهم قبالة سواحل #ليبيا مع العثور على سبعة ناجين فقط حتى الآن.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة “فقد ما لا يقل عن 73 مهاجراً، ويفترض بأن يكونوا قضوا إثر تحطم مركب قبالة سواحل ليبيا أمس الثلاثاء”.

أبحر القارب، الذي كان يقل 80 شخصاً من قصر الأخيار، نحو 75 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، متوجهاً إلى أوروبا، وعثر الهلال الأحمر الليبي والشرطة حتى الآن على 11 جثة، بحسب المنظمة.

وأفادت الوكالة الأممية بأن “سبعة ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة للغاية هم حالياً في المستشفى”.

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ولا تزال منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط الطريق البحري حيث يغرق أكبر عدد من المهاجرين.

وذكرت المنظمة أن المأساة الأخيرة ترفع عدد الوفيات في المنطقة منذ مطلع العام إلى 130 شخصاً.

وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للوكالة، سجلت أكثر من 1450 حالة وفاة في أوساط المهاجرين في هذا الطريق منذ عام 2022.

وسجلت أكثر من 17 ألف حالة وفاة وفقدان أثر هناك منذ 2014. وقالت المنظمة إن “الوضع لا يمكن تحمله”.

وأضافت “هناك حاجة لتحرك ملموس من قبل الدول لزيادة إمكانات البحث والإنقاذ ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول ومسارات آمنة ومنظمة للهجرة لخفض عدد الرحلات الخطيرة”.