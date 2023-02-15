تفاصيل مشاورات بن زايد والدبيبة في أبوظبي

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، مساء اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.