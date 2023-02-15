على هامش الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي..المنقوش تلتقي وزير خارجية النتيجر

العنوان – أثيوبيا

ناقشت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية النيجر هاسومي اسودو ستجدات الأوضاع السياسية على المستوى المحلي والإقليمي.

واستعرضت المنقوش على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ومن جهته، عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية النيجر على دعم بلاده الكامل للاستقرار و الازدهار في ليبيا.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تفعيل دور أجهزة الاتحاد الأفريقي وكذلك الأمانة العامة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء وعودتها للعمل من مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس ، وذلك بما يخدم طموحات شعوب الدول الأعضاء.