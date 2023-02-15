غير مستهلكه.. ضبط صواريخ خطيرة اشتراها صاحب خردة بالميزان

أفادت مديرية أمن صبراتة، عن تمكن اعضاء التحري بمركز شرطة العلالقه من ضبط عدد(4)صواريخ جراد على طبيعتها وغير مستهلكة .

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها وحدات التحري والقبض بمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية امن صبراته على اماكن تجميع الخردة بنطاق البلدية لضبط من يتعامل منها بشراء وبيع الاسلاك الكهربائية والتي عادة ماتكون مسروقة.

وبحسب المعلومات، تمكن اعضاء التحري بمركز شرطة العلالقه من ضبط عدد(4)صواريخ جراد بداخل احد المواقع كان الشخص العامل به قد اشتراها بالميزان علما بأنها لازالت على طبيعتها وغير مستهلكه ولمى لذلك من خطوره تم ضبطه وإحالته والصواريخ الى دائرة المركز لأستكمال الاجراءات.