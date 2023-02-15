ضبط سيارة مازدا بطريق المطار في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن تمكن دوريات مكتب مباحث المرور من ضبط مركبة نوع مازدا اللون احمر مسروقة من العام الماضي .

وبحسب المعلومات، تمكنت بتاريخ أمس الثلاثاء 14 فبراير، دوريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط مركبة نوع مازدا اللون احمر مسروقة من دائرة مركز شرطة طريق المطار بالعاصمة طرابلس ومبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بتاريخ 14-2-2022 بموجب البرقية رقم 269 وتم ضبطها في نفس تاريخ بلاغ السرقة من العام الماضي . واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وتم إحالة المركبة لمركز الشرطة المختص.

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