بليحق: النواب أحال التعديل الدستوري 13 إلى الأعلى للدولة

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، إن المجلس أحال مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر للمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم النواب أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

وتحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة من تعديل الإعلان الدستوري، وهو التعديل الثالث عشر.

وبحسب التعديل الدستوري تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتتكون السلطة التشريعية من مجلس الأمة ومجلس النواب.

ونص تعديل الإعلان الدستوري على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية من رئيس دولة بالانتخاب المباشر من الشعب.

كما أكد تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر على أن يتكون مجلس الشيوخ من 60 عضوًا بواقع 20 عضو عن كل أقليم طرابلس برقة فزان.