فكي: نرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية.. ونرغب في استقرارها

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم الأربعاء، ترحيب الاتحاد الأفريقي بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية ورغبته في استقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال فكي بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، التي تشارك في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته الـ42، وفق بيان صادر عن الوزارة.

واعتبر فكي أن حضور ومشاركة المنقوش بالاجتماعات المستمرة بمثابة أثر رمزي يعبر عن رغبة الليبيين في تدبُّر شؤونهم، مشيدًا بدور ليبيا أفريقيًا.

وتطرق لقاء المنقوش وفكي إلى “أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في بعض الدول الأفريقية التي واجهت نزاعات وأزمات سياسية”.