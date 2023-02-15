ميس القطراني: حملة لجمع التبرعات إلى تركيا في حفل فبراير “فكرة جيدة”

زعمت رجعة القطراني مذيعة قناة النبأ السابقة التي غيّرت اسمها إلى ميس الريم، أن “تركيا كانت من أوائل الدول التي ساعدتنا في الثورة بإرسال المساعدات وسفينة ساهمت بشكل كبير في نقل الجرحى من مصراته لبنغازي”.

وقالت القطراني، في منشور لها، عبر «فيسبوك»: “لذلك أجد أنه في ذكرى الثورة فكرة جيدة أن يتضمن الحفل حملة لجمع التبرعات”.

وكان وكيل وزارة الثقافة في حكومة الدبيبة عبدالباسط بوقندة قد صرح في مؤتمر صحفي عقدته لجنة احتفالات فبراير بطرابلس، أن برنامج الاحتفال بالذكرى 12 لفبراير سيبدأ بحملة شعبية لجمع التبرعات إلى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا برعاية حكومتهم، في مداخل ميدان الشهداء.

وقال بوفندة، إن تلك “الاحتفالات ستكون رسالة واضحة بأن ليبيا على طريق التعافي وقادرة على احتضان كافة الفعاليات”.

وتابع أن “الاحتفالات ستتضمن عرضًا عسكريًا رمزيًا وعرضًا للفنون الشعبية يخلد تضحيات الشهداء، ويذكر بقيم التغيير التي طالب بها الشعب الليبي”، على حد قوله.

وأردف بوفندة، أن “العرض سيقتصر على مشاركة فنانين ليبيين دون مشاركة خارجية، وسيكون هناك عرض فني ساهر بعد انتهاء العرض الرسمي للحفل”.

وادعى أنه ” تم برمجة الاحتفال ليُراعي الظروف الدولية والتضامن مع الشعبين السوري والتركي في هذه المحنة”، مردفًا أن الاحتفال “سيراعي الالتزام بالهوية الوطنية ذات الطابع المحافظ ضمن العرض الرسمي” بحسب كلامه.