منظمة الهجرة الدولية: 73 شخصا على الأقل لقوا حتفهم قبالة السواحل الليبية

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن 73 شخصا على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن سبعة ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصا أفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

ووثقت منظمة الهجرة في آخر إحصاءاتها، وفاة 114 مهاجرا غير شرعيين وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 أبريل 2022، وأشارت إلى إعادة أربعة آلاف و461 مهاجرًا إلى البلاد خلال الفترة نفسها.