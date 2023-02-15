الحكومة الليبية المكلفة تشكل غرفة طوارئ استعداداً لأي هزات أرضية جديدة ببلدية المرج

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، عميد بلدية المرج، وليد صلهوب، بحضور وزير الزراعة، يونس العرفي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع بلدية المرج وسير عملها وسُبل دعمها بالإمكانيات التي تمكنها من تأدية دورها تجاه المواطنين على أكمل وجه.

وناقش الاجتماع بتوسع ما تعرضت له مدينة المرج من هزات أرضية ومدى الاستعدادات لمواجهتها في حال تكررت، الأمر الذي يتطلب توفير المخزون الغذائي وتجهيز أماكن تخييم مناسبة صحية وآمنة بالإضافة الى توفير مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

كما تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية اللازمة كحملات التوعية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمدينة لمعرفة المناطق التي توجد بها مباني قديمة قد تكون أكثر عرضة للخطر في حال حدوث أي هزة أرضية.

وأكد القطراني، أنه قد تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسته مختصة بمدينة المرج وما تعرضت له من هزات أرضية وكيفية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها، ووضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأخذ الحيطة والحذر والتأهب لأي هزات أخرى.

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مضيفاً بأن الحكومة الليبية من خلال غرفة الطوارئ المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ستقوم بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة وأنها على استعداد تام لدعم بلدية المرج لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية.

وتعرضت المرج إلى هزة أرضية في الثامنة و12 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، شعر بها معظم سكان المدينة.

والأحد الماضي، أعلن عميد بلدية المرج وليد صلهوب، تعرض المدينة إلى هزات أرضية لم ينتج عنها أي أضرار، لكنه حذر من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.