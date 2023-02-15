أبرزها التأشيرة وعودة السفارة… الدبيبة وبن زايد يتفقان على هذه الملفات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاربعاء، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقصر الشاطئ في أبو ظبي .

وبحسب بيان عن منصة حكوماتنا، أكد بن زايد، على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين.

من جانبة، أكد الدبيبة، جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجرائها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

وأشار الدبيبة على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.