لعمامرة للمنقوش: الجزائر تساند ليبيا في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في أديس أبابا؛ لمناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي خلال تواصل الوزيرة عقد اجتماعاتها على هامش مشاركتها في أعمال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس بابا.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بدعم ملف العمل العربي المشترك.

كما جدد الوزير الجزائري دعم ومساندة بلاده لليبيا ولحكومة الوحدة الوطنية في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.