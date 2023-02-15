بن قدارة: نسعى للعودة بليبيا لمصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع في مدينة بنغازي ضم مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء لجان الإدارة للشركات التابعة والمدراء العامين وفريق مكتب البرامج الاستراتيجية، بداية تطوير خطة استراتيجية لقطاع تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

وأشار بن قدارة، إلى تعاقد المؤسسة مع شركة “كيرني”الأمريكية، أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية، وإنشائها لمكتب البرامج الاستراتيجية الذي سيتولى تنفيذ هذه الخطة، صحبة العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج لقيادة وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وقال بن قدارة، إن المؤسسة تمتلك رؤية طموحة للعودة بليبيا لمصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم، يتطلب الأمر إحداث تغيير كبير في قطاع النفط والغاز، مما يستلزم وضع الخطط الاستراتيجية المناسبة لنكون جاهزين في المستقبل، آخذين بعين الاعتبار التغيرات والتحديات المحلية والدولية في قطاع الطاقة.