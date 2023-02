محمد بن زايد لـ الدبيبة: ندعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا وتحقق تطلعات شعبها

ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اليوم الاربعاء زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقباله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، بقصر الشاطئ في أبو ظبي.

بن زايد دعا خلال لقائه بالدبيبة، إلى دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين، مؤكدًا عىل أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها.

ومن جانبه أوضح الدبيبة بحسب مكتبه الاعلامي، جهود حكومته لدعم العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة إجراءها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، واتفق الطرفان خلال اللقاء على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.

