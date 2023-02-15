طرابلس.. مصلحة الآثار تُكذب جهاز دعم الاستقرار بشأن سرقة تمثال الذئبة كابيتولينا

كذبت مصلحة الآثار، اليوم الاربعاء جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي عقب أن أعلن الاخير امس بضبط التمثال الأثري “الذئبة كابيتولينا” المسروق من متحف السرايا الحمراء في طرابلس .

وأكدت مصلحة الآثار، أن تمثال “الذئبة كابيتولينا” لم يُسرق من متحف السراي الحمراء بالعاصمة طرابلس.

وذكرت المصلحة أن الثمتال البرونزي المضبوط هو نسخة أخري غير تلك الموجودة في طرابلس والتي تحتفظ بها في مواقع التخزين.

ولم تعرض المصلحة، صور التمثال الأصلي الذي قالت إنه موجود بمخازنها واكتفت بنشر الصور التي عرضها جهاز دعم الاستقرار.

وقالت المصلحة إن هناك اختلافات واضحه بين النسختين لا يمكن أن يُخطئها المختصين والعارفين بالنواحي الفنية والتاريخية.

وأشارت الى إن خبير مكلف من مصلحة الآثار قام بمعاينة هذه القطعه فور ورود البلاغ و تم إعداد تقرير علمي وأحيل إلي جهات الاختصاص.

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