باشاغا: الحكومة لم تصرف سوى 1.5 مليار دينار من إجمالي الميزانية 90 مليار

أخبارليبيا24

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليومن الأربعاء أن الحكومة لم تصرف سوى 1.5 مليار دينار من إجمالي الميزانية التي طلبتها للعام 2022، والمقدرة بنحو 90 مليار دينار.

وأوضح باشاغا خلال لقاء مع إذاعة سرت المحلية اهتمام حكومته بإعادة إعمار مدينة سرت وتخصيصها 600 مليون دينار لاستحداث مشاريع جديدة وإجراء صيانات بالمدينة.

واستطرد رئيس الحكومة أن صعوبات في آلية الصرف حالت دون ذلك رغم موافقة مجلس النواب.

وقال باشاغا :”نحن لا نملك عصا سحرية لتنفيذ كل شيء دفعة واحدة خاصة في ضوء حالة الانقسام والصراع الذي تعيشه البلاد”.

وأفاد رئيس الحكومة، أنه تم توفير نحو 15 مليون دينار لتنفيذ مشاريع وصيانات في المدينة شملت صيانة فنادق المهاري والمدينة وأفريقيا، وكذلك مجمع القاعات واغادوغو.

وذكر باشاغا أن الصيانة ستشمل كذلك ملحقات ملعب كرة القدم بالمدينة، وطريق المدخل الغربي لسرت الذي يربطها بمدينة مصراتة، وصيانة متنزّه حي رقم 3، وإنشاء ملعب جانبي.