الأمم المتحدة: 73 مهاجرا في عداد القتلى إثر تعرض سفينتهم لحادث قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن سفينة كانت تقل نحو 80 راكبا وكانت في طريقها من ليبيا إلى أوروبا، تعرضت لحادث، وأن هناك 73 راكبا في عداد المفقودين ويفترض أنهم قد لقوا حتفهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، وفق وكالة رويترز، إن هناك سبعة أشخاص تمكنوا من العودة إلى الشاطئ في ظل ظروف صعبة للغاية ويتلقون العلاج حاليا في المستشفى، وكانت السفينة قد بدأت رحلتها أمس الثلاثاء.

ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث، وبحسب تقديرات المنظمة، فإن هناك أكثر من 130 شخصا لقوا حتفهم بالفعل هذا العام، أثناء محاولتهم الفرار من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

كما شهد العام الماضي مقتل أكثر من 1450 شخصا أثناء القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.