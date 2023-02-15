عميد بلدية المرج يوضح بشأن الهزة الارضية الجديدة

أوضح عميد بلدية المرج وليد صلهوب، اليوم الاربعاء أن معظم أهالي مدينة المرج شعروا بهزة أرضية صباح اليوم تختلف عن الهزات السابقة حيث كانت أقوى بحسب الأهالي الذين شعروا بها.

وفي وقت سابق، أبلغ مواطنون بمدينة المرج الليبية (شرقي ليبيا)، يومي الخميس والاحد الماضيين عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة وذلك أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

وقال صلهوب، في تصريحات صحفية، تلقينا وعودا من حكومتي الدبيبة و باشاغا بإرسال معدات وتجهيزات تتمثل في سيارات إسعاف ومستلزمات طبية مشيرًا الى أن حكومة الدبيبة وعدت بوصول كل المتطلبات خلال الأيام المقبلة .

وأضاف عميد بلدية المرج، قائلًا :”طالبنا بإنشاء غرف متكاملة للطوارئ تحسبا لأى طارئ والعناصر البشرية متوفرة لكن تنقصنا تجهيزات السلامة لأننا نعاني نقصا شديدا في كافة الخدمات الضرورية” .

وأشار صلهوب، الى انه متوجه الآن إلى مدينة بنغازي لحضور اجتماع بهذا الخصوص.