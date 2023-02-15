شكشك يبحث مع شركة الحديد والصلب مقترح تصنيع أسطوانات الغاز محليا

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه لبحث المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع اسطوانات الغاز بحضور مدير جهاز التصنيع العسكري وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالديوان .

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الديوان الجدوى الإقتصادية من هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة الليبية للحديد والصلب مع جهاز التصنيع العسكري ، ومدى الاستفادة منه لتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد رئيس الديوان خلال اللقاء على أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب ؛ ليكون لها الأثر الإيجابي على السوق المحلي، مشدداً على ضرورة أن تتم عملية التصنيع وفقاً للمواصفات والجودة التي سيتم وضعها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز .